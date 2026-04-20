20.04.2026 06:31:29

Jiangsu Liba Enterprise Joint-Stock gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Jiangsu Liba Enterprise Joint-Stock hat am 18.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,14 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,180 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 457,5 Millionen CNY – das entspricht einem Abschlag von 4,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 480,4 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,590 CNY beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,600 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,68 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 1,71 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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