Jiangsu Liba Enterprise Joint-Stock hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Jiangsu Liba Enterprise Joint-Stock hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 0,13 CNY. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,130 CNY ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Jiangsu Liba Enterprise Joint-Stock in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,61 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 395,3 Millionen CNY im Vergleich zu 418,8 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at