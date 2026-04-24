Jiangsu Libert A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Jiangsu Libert A ließ sich am 22.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Jiangsu Libert A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0,09 CNY gegenüber 0,100 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Jiangsu Libert A 638,3 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 28,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 897,0 Millionen CNY umgesetzt worden.

In Sachen EPS wurden 0,490 CNY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Jiangsu Libert A 0,550 CNY je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Jiangsu Libert A 2,61 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 24,77 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 3,48 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at