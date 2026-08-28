Jiangsu Libert A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Jiangsu Libert A hat am 26.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,11 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Jiangsu Libert A 0,190 CNY je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 469,9 Millionen CNY – das entspricht einem Abschlag von 39,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 772,1 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at