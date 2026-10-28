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28.10.2026 06:31:29
Jiangsu Linyang Electronics: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Jiangsu Linyang Electronics präsentierte in der am 26.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,01 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,020 CNY je Aktie generiert.
Beim Umsatz wurden 1,33 Milliarden CNY gegenüber 1,19 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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