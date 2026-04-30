Jiangsu Longda Superalloy A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Jiangsu Longda Superalloy A präsentierte am 28.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Jiangsu Longda Superalloy A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,20 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,120 CNY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 566,7 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 65,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 343,3 Millionen CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at