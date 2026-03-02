02.03.2026 06:31:29

Jiangsu Longda Superalloy A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Jiangsu Longda Superalloy A hat am 27.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,01 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Jiangsu Longda Superalloy A 0,030 CNY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 61,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 345,0 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 557,7 Millionen CNY ausgewiesen.

In Sachen EPS wurden 0,300 CNY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Jiangsu Longda Superalloy A 0,270 CNY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 1,87 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 34,19 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,39 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,410 CNY und einem Umsatz von 1,81 Milliarden CNY für das Geschäftsjahr ausgegangen.

