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29.10.2026 06:31:29
Jiangsu Longda Superalloy A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Jiangsu Longda Superalloy A hat am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,07 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,060 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 38,13 Prozent auf 663,9 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 480,7 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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