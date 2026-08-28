JIANGSU LOPAL TECH legte Quartalsergebnis vor

JIANGSU LOPAL TECH präsentierte in der am 26.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,34 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,090 HKD je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 4,26 Milliarden HKD – das entspricht einem Zuwachs von 94,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,19 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at