JIANGSU LOPAL TECH mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

JIANGSU LOPAL TECH lud am 26.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0,30 CNY gegenüber -0,090 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat JIANGSU LOPAL TECH im vergangenen Quartal 3,70 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 82,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JIANGSU LOPAL TECH 2,03 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at