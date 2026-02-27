Jiangsu Maixinlin Aviation Science and Technology A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Jiangsu Maixinlin Aviation Science and Technology A ließ sich am 25.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Jiangsu Maixinlin Aviation Science and Technology A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Jiangsu Maixinlin Aviation Science and Technology A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,060 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Jiangsu Maixinlin Aviation Science and Technology A mit einem Umsatz von insgesamt 130,4 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 174,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 25,09 Prozent verringert.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,380 CNY. Im letzten Jahr hatte Jiangsu Maixinlin Aviation Science and Technology A einen Gewinn von 0,310 CNY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 576,78 Millionen CNY gegenüber 472,99 Millionen CNY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at