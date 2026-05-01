Jiangsu Maixinlin Aviation Science and Technology A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Jiangsu Maixinlin Aviation Science and Technology A ließ sich am 28.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Jiangsu Maixinlin Aviation Science and Technology A die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,02 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,280 CNY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Jiangsu Maixinlin Aviation Science and Technology A im vergangenen Quartal 121,8 Millionen CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 34,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Jiangsu Maixinlin Aviation Science and Technology A 185,4 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at