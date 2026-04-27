Jiangsu Maysta Chemical mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Jiangsu Maysta Chemical hat am 24.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Jiangsu Maysta Chemical hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,08 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,070 CNY je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 190,7 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 165,1 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at