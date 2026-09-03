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03.09.2026 06:31:29
Jiangsu Nanfang Medical A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Jiangsu Nanfang Medical A präsentierte am 31.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,04 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,020 CNY je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 115,8 Millionen CNY – eine Minderung von 14,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 135,2 Millionen CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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