Jiangsu New Energy Development A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Jiangsu New Energy Development A stellte am 24.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Jiangsu New Energy Development A 0,180 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 507,8 Millionen CNY, gegenüber 574,4 Millionen CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 11,59 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at