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28.08.2026 06:31:29
Jiangsu New Energy Development A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Jiangsu New Energy Development A präsentierte in der am 27.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,03 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,140 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 429,6 Millionen CNY – das entspricht einem Abschlag von 10,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 479,6 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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