Jiangsu New Energy Development A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Jiangsu New Energy Development A präsentierte am 25.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,13 CNY gegenüber -0,010 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 531,5 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 561,3 Millionen CNY ausgewiesen.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,570 CNY, nach 0,470 CNY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,11 Prozent auf 2,07 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,08 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at