Jiangsu Pacific Quartz: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Jiangsu Pacific Quartz lud am 24.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,05 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,110 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,43 Prozent auf 238,2 Millionen CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 260,2 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at