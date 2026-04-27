Jiangsu Pacific Quartz gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Jiangsu Pacific Quartz hat am 24.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,07 CNY gegenüber 0,100 CNY im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 256,5 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 253,8 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at