Jiangsu Pacific Quartz hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Jiangsu Pacific Quartz hat am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,050 CNY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 305,3 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 28,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Jiangsu Pacific Quartz einen Umsatz von 238,2 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at