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30.03.2026 06:31:29

Jiangsu Pacific Quartz: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Jiangsu Pacific Quartz äußerte sich am 28.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 0,03 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Jiangsu Pacific Quartz 0,040 CNY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 255,0 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 209,9 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,280 CNY eingefahren. Im Vorjahr waren 0,620 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 16,08 Prozent auf 1,20 Milliarden CNY. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 1,00 Milliarden CNY gelegen.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,270 CNY geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 976,00 Millionen CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at

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