22.04.2026 06:31:29

Jiangsu Phoenix Publishing Media A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Jiangsu Phoenix Publishing Media A hat am 20.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,04 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,100 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig standen 3,19 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 20,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Jiangsu Phoenix Publishing Media A 4,01 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 0,040 CNY sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 3,19 Milliarden CNY gelegen.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,710 CNY, nach 0,630 CNY im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Jiangsu Phoenix Publishing Media A im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 8,67 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 12,33 Milliarden CNY im Vergleich zu 13,50 Milliarden CNY im Vorjahr.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,750 CNY sowie einen Umsatz von 12,35 Milliarden CNY belaufen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 16: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 16
18.04.26 KW 16: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.04.26 KW 16: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreisanstieg: ATX schwächer -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt notiert im Freitagshandel leichter, während der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen