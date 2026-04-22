Jiangsu Phoenix Publishing Media A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Jiangsu Phoenix Publishing Media A hat am 20.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,04 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,100 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig standen 3,19 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 20,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Jiangsu Phoenix Publishing Media A 4,01 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 0,040 CNY sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 3,19 Milliarden CNY gelegen.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,710 CNY, nach 0,630 CNY im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Jiangsu Phoenix Publishing Media A im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 8,67 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 12,33 Milliarden CNY im Vergleich zu 13,50 Milliarden CNY im Vorjahr.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,750 CNY sowie einen Umsatz von 12,35 Milliarden CNY belaufen.

Redaktion finanzen.at