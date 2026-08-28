Jiangsu Phoenix Publishing Media A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Jiangsu Phoenix Publishing Media A hat am 26.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,26 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,420 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 17,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,22 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 3,89 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at