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01.05.2026 06:31:29
Jiangsu Phoenix Publishing Media A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Jiangsu Phoenix Publishing Media A hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
In Sachen EPS wurden 0,17 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Jiangsu Phoenix Publishing Media A 0,200 CNY je Aktie eingenommen.
Umsatzseitig standen 2,88 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 10,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Jiangsu Phoenix Publishing Media A 3,23 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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