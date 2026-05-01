Jiangsu Phoenix Publishing Media A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Jiangsu Phoenix Publishing Media A hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,17 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Jiangsu Phoenix Publishing Media A 0,200 CNY je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig standen 2,88 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 10,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Jiangsu Phoenix Publishing Media A 3,23 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at