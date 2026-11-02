Jiangsu Phoenix Publishing Media A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Jiangsu Phoenix Publishing Media A ließ sich am 31.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Jiangsu Phoenix Publishing Media A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,07 CNY, nach 0,050 CNY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 2,12 Milliarden CNY gegenüber 2,05 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at