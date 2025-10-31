Jiangsu Phoenix Publishing Media A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Jiangsu Phoenix Publishing Media A hat am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,05 CNY. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,050 CNY ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Jiangsu Phoenix Publishing Media A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 11,98 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,05 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 2,32 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at