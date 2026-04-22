22.04.2026 06:31:29

Jiangsu Province Communications Planning And Design Institute: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Jiangsu Province Communications Planning And Design Institute hat am 19.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,14 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Jiangsu Province Communications Planning And Design Institute ein EPS von 0,210 CNY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 9,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,74 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,57 Milliarden CNY.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,410 CNY beziffert. Im Vorjahr waren 0,560 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,09 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 4,40 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,507 CNY prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 4,29 Milliarden CNY erwartet.

Redaktion finanzen.at

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