Jiangsu Province Communications Planning And Design Institute stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Jiangsu Province Communications Planning And Design Institute stellte am 30.04.2022 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 0,140 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Jiangsu Province Communications Planning And Design Institute 0,117 CNY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 920,0 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 804,0 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at