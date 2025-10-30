Jiangsu Provincial A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Jiangsu Provincial A präsentierte am 29.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,07 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,120 CNY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Jiangsu Provincial A im vergangenen Quartal 2,22 Milliarden CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Jiangsu Provincial A 2,40 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at