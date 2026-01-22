Jiangsu Provincial A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Jiangsu Provincial A hat am 21.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 CNY, nach 0,200 CNY im Vorjahresvergleich.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,55 Prozent auf 3,38 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,47 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,400 CNY gegenüber 0,530 CNY je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz wurde auf 10,19 Milliarden CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 10,91 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 0,600 CNY je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 11,11 Milliarden CNY taxiert.

Redaktion finanzen.at