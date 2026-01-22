22.01.2026 06:31:28

Jiangsu Provincial A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Jiangsu Provincial A hat am 21.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 CNY, nach 0,200 CNY im Vorjahresvergleich.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,55 Prozent auf 3,38 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,47 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,400 CNY gegenüber 0,530 CNY je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz wurde auf 10,19 Milliarden CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 10,91 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 0,600 CNY je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 11,11 Milliarden CNY taxiert.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigt sich im Freitagshandel mit einer negativen Tendenz. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen