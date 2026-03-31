Jiangsu Riying Electronics A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Jiangsu Riying Electronics A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,29 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,020 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Jiangsu Riying Electronics A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 254,0 Millionen CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 11,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 286,3 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,450 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Jiangsu Riying Electronics A ein EPS von 0,100 CNY in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 1,04 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Jiangsu Riying Electronics A einen Umsatz von 968,11 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at