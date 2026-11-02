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02.11.2026 06:31:29
Jiangsu Rutong Petro-Machinery gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Jiangsu Rutong Petro-Machinery hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,12 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,160 CNY je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 96,2 Millionen CNY – eine Minderung von 1,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 98,0 Millionen CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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