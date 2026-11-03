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03.11.2026 06:31:28
Jiangsu Safety Wire Rope: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Jiangsu Safety Wire Rope gab am 31.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,17 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Jiangsu Safety Wire Rope ein Ergebnis je Aktie von -0,010 CNY vermeldet.
Umsatzseitig standen 287,2 Millionen CNY in den Büchern – ein Minus von 46,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Jiangsu Safety Wire Rope 541,8 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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