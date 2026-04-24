Jiangsu Sainty A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Jiangsu Sainty A hat am 23.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,020 CNY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Jiangsu Sainty A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,21 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 600,6 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 640,4 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at