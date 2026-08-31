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31.08.2026 06:31:29
Jiangsu Sanfangxiang Industry gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Jiangsu Sanfangxiang Industry lud am 28.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS lag bei -0,01 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0,040 CNY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 17,69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,68 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 5,69 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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