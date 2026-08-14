Jiangsu Shemar Electric A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Jiangsu Shemar Electric A hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,28 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,220 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 513,6 Millionen CNY – ein Plus von 22,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Jiangsu Shemar Electric A 419,3 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at