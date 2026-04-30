Jiangsu Shemar Electric A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Jiangsu Shemar Electric A präsentierte in der am 27.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0,24 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Jiangsu Shemar Electric A 0,160 CNY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 33,55 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 380,9 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 285,2 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at