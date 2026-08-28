Jiangsu Sopo Chemical präsentierte Quartalsergebnisse

Jiangsu Sopo Chemical lud am 26.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Jiangsu Sopo Chemical hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,19 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,040 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Jiangsu Sopo Chemical im vergangenen Quartal 1,92 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Jiangsu Sopo Chemical 1,54 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at