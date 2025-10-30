Jiangsu Sopo Chemical stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Jiangsu Sopo Chemical hat am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,080 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 13,95 Prozent auf 1,50 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,75 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at