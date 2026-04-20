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20.04.2026 06:31:29
Jiangsu Sopo Chemical vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Jiangsu Sopo Chemical veröffentlichte am 17.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,03 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Jiangsu Sopo Chemical ein Ergebnis je Aktie von 0,050 CNY vermeldet.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 25,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,61 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,20 Milliarden CNY.
Redaktion finanzen.at
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