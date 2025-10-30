|
Jiangsu Sunrain Solar Energy: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Jiangsu Sunrain Solar Energy hat sich am 27.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,010 CNY erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 18,84 Prozent auf 929,3 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel hatte Jiangsu Sunrain Solar Energy 1,14 Milliarden CNY umgesetzt.
