Jiangsu Sunrain Solar Energy stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Jiangsu Sunrain Solar Energy hat am 18.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,09 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Jiangsu Sunrain Solar Energy 0,110 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,29 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,17 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at