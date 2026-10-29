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29.10.2026 06:31:29
Jiangsu Sunrain Solar Energy zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Jiangsu Sunrain Solar Energy hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es stand ein EPS von 0,06 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Jiangsu Sunrain Solar Energy noch ein Gewinn pro Aktie von -0,010 CNY in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 27,73 Prozent auf 1,19 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 929,3 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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