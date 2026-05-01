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01.05.2026 06:31:29
Jiangsu Teeyer Intelligent Equipment A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Jiangsu Teeyer Intelligent Equipment A hat sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,03 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,020 CNY erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Jiangsu Teeyer Intelligent Equipment A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 31,41 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 84,1 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 122,5 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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