Jiangsu Teeyer Intelligent Equipment A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Jiangsu Teeyer Intelligent Equipment A präsentierte am 28.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 CNY wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 20,00 Prozent auf 76,7 Millionen CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 95,9 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at