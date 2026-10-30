Jiangsu Teeyer Intelligent Equipment A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Jiangsu Teeyer Intelligent Equipment A gab am 29.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Umsatzseitig wurden 149,9 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Jiangsu Teeyer Intelligent Equipment A 77,8 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at