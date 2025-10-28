Jiangsu Tianmu Lake Tourism A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Jiangsu Tianmu Lake Tourism A präsentierte am 27.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,11 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,130 CNY je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 139,5 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Jiangsu Tianmu Lake Tourism A einen Umsatz von 138,6 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at