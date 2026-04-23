Jiangsu Tianmu Lake Tourism A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Jiangsu Tianmu Lake Tourism A lud am 20.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,04 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,070 CNY erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Jiangsu Tianmu Lake Tourism A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,08 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 122,3 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 131,6 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,350 CNY, nach 0,390 CNY im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahr hat Jiangsu Tianmu Lake Tourism A im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 5,19 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 507,02 Millionen CNY. Im Vorjahr waren 534,77 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,350 CNY geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 508,00 Millionen CNY taxiert.

Redaktion finanzen.at