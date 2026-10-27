Jiangsu Tianmu Lake Tourism A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Jiangsu Tianmu Lake Tourism A hat am 26.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,04 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,110 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 106,4 Millionen CNY – das entspricht einem Abschlag von 23,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 139,5 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at