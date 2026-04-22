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22.04.2026 06:31:29
Jiangsu Tianmu Lake Tourism A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Jiangsu Tianmu Lake Tourism A äußerte sich am 20.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS belief sich auf 0,04 CNY gegenüber 0,050 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal hat Jiangsu Tianmu Lake Tourism A mit einem Umsatz von insgesamt 100,2 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 104,9 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 4,49 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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